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Новости

Новости

31 июля, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Новости часа: в Таганроге пострадавшим от теракта начали выдавать выплаты

Новости часа: новые автобусы выйдут на маршруты коммерческих перевозчиков в Москве

"Сити": москвичам рассказали, какие будут мероприятия в столице на этой неделе

Москвичам рассказали, чем привлекают туристов Южный и Северный речные вокзалы

Памятник генерал-майору Ивану Панфилову открыли в Москве

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Дептранс запустил акцию "В музей на велосипеде" в Москве

"Мой район": развитие новых территорий Москвы. ТиНАО

В Москве построят более 1 млн "квадратов" жилья по реновации в 2023 году

Монтаж панорамных окон завершается на новой станции Московского метрополитена "Пыхтино", стадия строительства станции находится на финальном этапе. Отмечается, что она находится под землей лишь частично, для пассажиров оборудуют выход на крышу. Также на Солнцевской линии достраивают станцию "Внуково".

На МКАД сбили продавца мороженого, мужчина попал под колеса мотоцикла и остался жив. Отмечается, что во время летнего периода в столице появляется все больше таких продавцов.

В Москве и Подмосковье не будут повышать уровень террористической угрозы после атак украинских беспилотников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в стране предпринимаются все необходимые меры безопасности.

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Донецка, как минимум три мирных жителя погибли и 11 пострадали в результате произошедшего. Украинские военные вели огонь из реактивных систем залпового огня. Сгорели два легковых автомобиля и уничтожен маршрутный автобус. Есть разрушения в домах. В данный момент в городе ликвидируют последствия ударов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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