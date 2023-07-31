Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Монтаж панорамных окон завершается на новой станции Московского метрополитена "Пыхтино", стадия строительства станции находится на финальном этапе. Отмечается, что она находится под землей лишь частично, для пассажиров оборудуют выход на крышу. Также на Солнцевской линии достраивают станцию "Внуково".

На МКАД сбили продавца мороженого, мужчина попал под колеса мотоцикла и остался жив. Отмечается, что во время летнего периода в столице появляется все больше таких продавцов.

В Москве и Подмосковье не будут повышать уровень террористической угрозы после атак украинских беспилотников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в стране предпринимаются все необходимые меры безопасности.

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы Донецка, как минимум три мирных жителя погибли и 11 пострадали в результате произошедшего. Украинские военные вели огонь из реактивных систем залпового огня. Сгорели два легковых автомобиля и уничтожен маршрутный автобус. Есть разрушения в домах. В данный момент в городе ликвидируют последствия ударов ВСУ.

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