21:02Политика
Украина переименует монумент "Родина-мать" в "Украину-мать"
Фото: ТАСС/Zuma
Украина планирует переименовать расположенный в Киеве монумент "Родина-мать" в "Украину-мать". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука.
"У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента Родина-мать в монумент Украина-мать", – заявил Савчук.
Савчук выразил надежду, что решение ученого совета музея будет утверждено министерством культуры накануне Дня независимости Украины, который празднуется 24 августа.
Отмечается, что в прошлом году министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что украинские граждане проголосовали за демонтаж герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве.
Ранее в поселке Брюховичи подо Львовом демонтировали памятник "Родина-мать". Как сообщили в горсовете, памятник сняли в рамках "деколонизации".
Кроме того, стало известно, что в парке Партизанской славы в Киеве неизвестные облили краской и расписали бюсты советских партизан. Один из памятников посвящен руководителю Черниговско-Волынского партизанского соединения Алексею Федорову.
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