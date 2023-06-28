В пригороде Львова демонтировали советский памятник "Родина-мать"

Фото: телеграм-канал "Львівська міська рада"

В поселке Брюховичи подо Львовом демонтировали памятник "Родина-мать", сообщает ТАСС.

На сайте горсовета говорится, что памятник сняли в рамках "деколонизации". Также в поселке Винники хотят снести памятник "Воин". В силу исторической ценности монумент перенесут в специализированный музей города.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко одобрил петицию, которая предлагает демонтировать памятник поэту Александру Пушкину. Монумент находится в столичном районе Шулявка. Окончательное решение об этом должно принять украинское правительство.

В прошлом году стало известно, что в городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники полководцу Александру Суворову и Пушкину.

Ситуацию прокомментировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что теперь монументы будут устанавливать в честь "разнообразных гетманов". На этом фоне он вспомнил цитату из романа "Белая гвардия" Михаила Булгакова.