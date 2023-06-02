Кличко поддержал петицию о демонтаже памятника Пушкину в Киеве

Фото: телеграм-канал "Віталій Кличко"

Мэр Киева Виталий Кличко одобрил петицию, которая предлагает демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает RT.

Известно, что монумент находится в столичном районе Шулявка. Окончательное решение об этом должно принять украинское правительство.

В прошлом году стало известно, что в городе Тульчин Винницкой области Украины снесли памятники полководцу Александру Суворову и Пушкину.

Ситуацию прокомментировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что теперь монументы будут устанавливать в честь "разнообразных гетманов". На этом фоне он вспомнил цитату из романа "Белая гвардия" Михаила Булгакова.

Уже в начале мая этого года сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве.