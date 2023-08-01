Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Уголовное дело завели после попытки беспилотников пролететь в Москву. Один из дронов был подавлен средствами радио-электронной борьбы и попал в башню бизнес-центра "Москва-Сити". Остальные сбили в Подмосковье.

Пожар в Люберцах полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС. В промзоне загорелись ангары, где производят шины. Была угроза, что огонь может перекинуться на соседний гипермаркет. Пламя охватило более тысячи квадратов. Железные постройки моментально раскалились, это и стало основной сложностью при тушении. К работам привлекли 70 спасателей и более 20 единиц техники.

Метростроители завершают отделку на станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, с этой станции можно будет пересесть на МЦД и на наземный транспорт. Технический этап работ позади. Теперь вплотную занимаются оформлением платформ и стен. Дизайнеры выбрали спокойную цветовую гамму – в серых и бежевых тонах.

Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка за проявленный на поле боя героизм и мужество. Российские бойцы в одиночку разгромили украинскую бронегруппу на запорожском направлении.

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