Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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Новости

01 августа, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: пожар на производстве шин в подмосковных Люберцах полностью потушен

Крупный пожар вспыхнул в турецкой провинции Бурса

Москвичам сообщили о самочувствии пострадавших в массовом отравлении на заводе "Союзснаб"

СК РФ завел уголовное дело после попадания БПЛА в башню в "Москва-Сити"

В Минэкологии заявили, что состояние воздуха в районе пожара в Люберцах остается в норме

Роспотребнадзор проводит проверку столовой завода "Союзснаб", где отравились 37 человек

Новости часа: технологичные стартапы смогут получить венчурный кредит при поддержке Москвы

Возгорание электрических кабелей произошло в лифтовой шахте жилого дома в Алма-Ате

Уголовное дело возбудили после попадания БПЛА в башню в "Москва-Сити"

Уголовное дело завели после попытки беспилотников пролететь в Москву. Один из дронов был подавлен средствами радио-электронной борьбы и попал в башню бизнес-центра "Москва-Сити". Остальные сбили в Подмосковье.

Пожар в Люберцах полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС. В промзоне загорелись ангары, где производят шины. Была угроза, что огонь может перекинуться на соседний гипермаркет. Пламя охватило более тысячи квадратов. Железные постройки моментально раскалились, это и стало основной сложностью при тушении. К работам привлекли 70 спасателей и более 20 единиц техники.

Метростроители завершают отделку на станции "Лианозово" нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, с этой станции можно будет пересесть на МЦД и на наземный транспорт. Технический этап работ позади. Теперь вплотную занимаются оформлением платформ и стен. Дизайнеры выбрали спокойную цветовую гамму – в серых и бежевых тонах.

Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка за проявленный на поле боя героизм и мужество. Российские бойцы в одиночку разгромили украинскую бронегруппу на запорожском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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