Скорость движения на участке Ленинградского шоссе в Москве снизят с 80 до 60 км в час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Скоростной режим на участке Ленинградского шоссе в районе Сокол изменится с 23 июля, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"В этом районе с 2021 года было 9 ДТП. Они случались из-за непропуска машин или резких маневров при перестроении. В этом месте несколько съездов, перепад скорости – 60–80–60 километров в час. Поэтому здесь нужно ехать аккуратно, в умеренном темпе", – говорится в уведомлении.

Как уточнили в Дептрансе, теперь скоростной режим на участке Ленинградского шоссе от моста Победы до Ленинградского проспекта в оба направления станет 60 километров в час вместо 80.

В департаменте считают, что изменения помогут водителям ездить с ровной скоростью, без риска попадания в ДТП и получения штрафов.

Ранее сообщалось, что ЦОДД изменит скорость движения автомобилей на 11 московских магистралях. На двух магистралях скорость снизят с 80 до 60 километров в час. Это проспект Маршала Жукова – от МКАД до Северо-Западного тоннеля, и Ленинградское шоссе – от Ленинградского проспекта до моста Победы.

Кроме того, на участке Минской улицы планируют увеличить скорость до 60 километров в час.