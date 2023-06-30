Несколько улиц перекроют в центре Москвы 1 и 6 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно ограничат в ночные часы 1 и 6 июля на нескольких улицах в центре Москвы из-за репетиций парада ретротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения затронут Большой Устьинский мост, Яузский и Покровский бульвары, а также Садовнический и Устинский проезды. Движение там будут перекрывать во временном промежутке с 01:30 до 05:30. При этом продолжительность перекрытий составит не более 10 минут за раз.

Парад ретротранспорта состоится в столице 8 июля. Он будет приурочен ко Дню Московского транспорта. Колонна трамваев и автомобилей прошлых лет пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара.



Ретроавтомобили и трамваи прибыли на Чистопрудный бульвар в Москве