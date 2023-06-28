Москвичам напомнили о перекрытиях на Госпитальной и Рубцовской набережных до 27 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на разных участках в районе Госпитальной и Рубцовской набережных перекроют до 27 августа. Это связано с проведением строительных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 26 июня по 31 июля и с 1 по 27 августа круглосуточно нельзя будет проехать по боковому проезду Рубцовской набережной в районе дома 2/18 до Рубцовской набережной. С 22 до 23 июля, с 29 по 30 июля, с 5 по 6 августа, с 12 до 13 августа и с 19 до 20 августа в период с 01:30 до 05:30 закроют проезд по Госпитальной набережной, от Госпитальной улицы до улицы Новая Дорога.

Также полностью перекрыты будут Рубцовская набережная, съезд с Рубцова переулка на Госпитальный переулок, участок от Рубцова переулка до Лефортовской набережной. Ограничения введут с 5 по 6 августа, с 12 по 13 августа, с 19 по 20 августа, с 26 по 27 августа в период с 01:30 до 05:30.

Дептранс напомнил, что с 26 июня по 15 июля круглосуточно перекрыты две из трех полос Госпитальной набережной в районе владения 2, сооружения 1. При этом там обустроены временные уширения.

Ранее сообщалось, что 27–28 июня в Москве временно перекроют движение на ряде улиц в связи с проведением праздника Курбан-байрам.

Ограничения введут на следующих участках:

с 22:00 27 июня до 11:00 28 июня на улице Дурова;

с 00:01 до 11:00 28 июня на улице Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, в переулках Капельском, Выползов, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском;

с 04:00 до 11:00 28 июня на улице Хачатуряна и Каргопольской;

с 00:01 28 июня до окончания мероприятия на улице Минской, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улицу Минскую.

Маршруты общественного транспорта Москвы изменятся 28 июня из-за Курбан-байрама