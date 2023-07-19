Участок метро между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" закроют с 22 по 23 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок столичного метрополитена между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" закроют с 22 по 23 июля. На время введения ограничений указанные станции будут конечными. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра Москвы.

Это связано с необходимостью выполнения работ по обновлению станций "Трубная", "Чкаловская" и "Сретенский бульвар". Запланировано очистить и покрасить потолки и своды, убрать кабельные линии в стены, отшлифовать мрамор.

Пассажиров попросили проложить альтернативный маршрут в метро или пересесть на наземный транспорт. Получить актуальную информацию всегда можно на портале Московского транспорта или через специальное приложение.

Подобрать удобный маршрут также помогут специалисты Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут дежурить в период закрытия участка.

Ранее пассажиров предупредили, что с 02:30 21 июля до 02:30 24 июля изменится расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Это связано с подготовкой к запуску четвертого Московского центрального диаметра.

Уточнялось, что большая часть поездов не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино.



Поезда не будут ходить между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" 22–23 июля