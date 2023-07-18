Поврежденную платформу станции Матвеевская Киевского направления МЖД восстановят

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

На станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) началось восстановление пассажирской инфраструктуры, поврежденной грузовым поездом, с которого упали рельсы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной магистрали.

Отмечается, что на месте происшествия в данный момент находится оперативная бригада, также там идет демонтаж поврежденной обшивки опор платформы и ее ограждения, в котором до этого находилось стекло.

"К работам привлекается необходимая техника. Так, при помощи крана демонтировано поврежденное торцевое ограждение для установки нового", – добавили в пресс-службе.

Движение поездов на направлении осуществляется в штатном режиме, подчеркнули представители магистрали.

"По результатам служебного расследования к виновным будут приняты соответствующие меры", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на станции Матвеевская в момент перевозки рельсов грузовым поездом была повреждена платформа, это произошло в 05:09 утра. Пострадавших нет. МЖД было принято решение создать штаб, который разберется в причинах произошедшего.

