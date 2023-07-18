Движение для транспорта временно закроют на ряде улиц в центре Москвы 22 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд улиц перекроют в Хамовниках 22 июля. Ограничения вводятся из-за проведения концерта. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, по информации ведомства, движение для транспорта будет закрыто на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора с 08:00 и до окончания мероприятия.

Кроме того, с 20:00 будут перекрыты улицы Савельева, Доватора, 3-й Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, 10-летия Октября, а также Проектируемый проезд № 2309, переулок Хользунова и дублер Комсомольского проспекта.

Москвичей и гостей столицы также предупредили, что на этих участках парковка не будет доступна с 00:01 21 июля. Автомобилистов призвали заранее продумать пути объезда.

Ранее сообщалось об изменениях в расписании движения поездов "Аэроэкспресса", следующих в аэропорт Шереметьево, с 19 по 20 июля из-за проведения плановых работ на железнодорожных путях.

Уточнялось, что пассажиры могут добраться до воздушной гавани при помощи экспресс-автобусов, следующих от станции столичного метрополитена "Ховрино". Они уезжают в сторону аэропорта каждые 15 минут, пассажиры могут пересесть на них в период с 05:50 утра до 00:05 ночи, из аэропорта транспорт ходит с 06:28 утра до 00:43.



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