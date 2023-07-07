Поезда не будут ходить между станциями метро "Марьина Роща" и "Чкаловская" 22–23 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена не будет движения поездов с 22 по 23 июля. Станции временно станут конечными, это связано с проведением ремонтных работ.

"Продолжаем обновлять центральные станции метро, теперь проведем ремонт на станциях Люблинско-Дмитровской линии", – сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что с 8 по 28 июля на станциях "Сретенский бульвар" и "Трубная" в рамках проведения ремонта будут закрыты входы и выходы, пассажиры могут воспользоваться станциями "Тургеневская" и "Цветной бульвар", с которых можно пересесть.

С 15 по 16 июля на "Чкаловской" закроют выходы, добавили в ведомстве. Дептранс отметил, что для входа на станцию пассажиры могут осуществить пересадку через станцию "Курская" Арбатско-Покровской линии.

В рамках ремонта на станциях "Трубная", "Чкаловская" и "Сретенский бульвар" специалисты покрасят потолки и своды, займутся шлифовкой мрамора и проведут ряд других необходимых работ, сообщили в Дептрансе.

"Приносим извинения за временные неудобства. Пожалуйста, стройте маршруты заранее", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в период 8–9 июля из-за проведения ремонтных работ.

Отмечалось, что на центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения увеличат до одного часа, большинство поездов будут отменены, интервалы движения поездов увеличат до 20 минут от Подольска до станции Царицыно, до 1,5 часа – от Царицына до Курского вокзала.

При этом для ряда поездов укоротят маршрут от и до Царицына и Перервы. Большую часть поездов на Курском направлении отменят.



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