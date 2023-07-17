Расписание движения аэроэкспрессов изменят 19 и 20 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расписание движения поездов "Аэроэкспресса", следующих в аэропорт Шереметьево, будет изменено с 19 по 20 июля из-за проведения плановых работ на железнодорожных путях. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге по вечерам и ранним утром будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево, несколько рейсов будут отменены, некоторые поезда будут следовать от или до Савеловского вокзала", – указано в сообщении.

Перевозчик добавил, что пассажиры могут добраться до воздушной гавани при помощи экспресс-автобусов, следующих от станции столичного метрополитена "Ховрино".

Автобусы уезжают в сторону аэропорта каждые 15 минут, пассажиры могут пересесть на него в период с 05:50 утра до 00:05 ночи, из аэропорта транспорт ходит с 06:28 утра до 00:43 ночи. Граждане проведут в дороге около 20 минут.

В компании также напомнили, что всю необходимую информацию и актуальное расписание движения поездов можно посмотреть на сайте перевозчика или в мобильном приложении.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщал об изменениях в расписании поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 в ночные часы с 17 по 19 июля. Корректировки коснутся временного промежутка с 21:00 до 05:20, интервалы движения увеличатся до двух часов, часть поездов отменят, а у последних рейсов изменится время отправления.

Кроме того, на участке Толстопальцево – Нара не будет движения в сторону Москвы: поезда проследуют от и до Лесного Городка и Солнечной. В сторону Калуги составы будут ходить от или до Нары.



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