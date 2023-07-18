Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится с 21 по 24 июля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная изменится с 02:30 21 июля до 02:30 24 июля в связи с подготовкой к запуску четвертого Московского центрального диаметра. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Согласно информации, часть поездов отменят.

"Интервал движения будет увеличен: в пиковые часы – до 20 мин. Во внепик – до 40 мин. На участке Реутово – Ольгино – до 1,5 часа", – говорится в сообщении.

Кроме того, большая часть поездов не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино. Для поездок в столицу граждан призвали пользоваться станцией Железнодорожная, из Москвы – станцией Ольгино.

Также 21, 22 и 23 июля закроются пути на Железнодорожной, где будут проходить реконструкция станции и модернизация системы управления.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщал об изменениях в расписании поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 в ночные часы с 17 по 19 июля. Корректировки коснутся временного промежутка с 21:00 до 05:20, интервалы движения увеличатся до двух часов, часть поездов отменят, а у последних рейсов изменится время отправления.

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