Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится во второй половине июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек Казанского, Белорусского, Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится во второй половине июля. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Это связано с подготовкой инфраструктуры к запуску двух новых диаметров и проведением плановых ремонтно-путевых работ.

В МЖД добавили, что на перегонах Москва – Перово, Люберцы – Быково, Раменское – Бронницы Казанского направления, а также на станции Раменское специалисты усилят систему энергообеспечения для обеспечения тактового курсирования поездов МЦД-3.

Помимо этого, в Раменском железнодорожники продолжат возведение моста для пешеходов. В Люберцах и на перегоне Овражки – Гжель специалисты проведут ремонтно-путевые работы.

В рамках развития инфраструктуры для МЦД-4 на станции Москва-Товарная-Смоленская Белорусского направления 14–16 июля железнодорожники уложат два стрелочных перевода. На станции Катуар Савеловского направления 14–17 июля специалисты заменят два стрелочных перевода. На перегоне Мытищи – Пушкино 15–16, 19–21 июля будут проводиться ремонтно-путевые работы на четвертом и первом главных путях. Кроме того, ремонтно-путевые работы пройдут на первом пути участка Лосиноостровская – Москва 22–23 июля.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в период с 14 по 16 июля с 19:00 до 07:00.

В ведомстве уточнили, что в период окон будут проводить работы по развитию инфраструктуры станции Катуар. Для этого на станции поочередно закроют главные пути. Работы проводятся в вечерние и ночные часы, когда пассажиропоток наименьший.

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