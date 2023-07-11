Расписание поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится с 17 июля до 4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги изменится с 17 июля до 4 августа в связи с подготовкой к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

Часть электропоездов отменят, другие электрички проследуют от или до станций Химки, Грачевская и Сходня. Интервалы движения транспорта до станции Ховрино увеличатся до 20 минут, это коснется и пиковых часов.

В Дептрансе добавили, что интервалы также будут увеличены до 30 минут на участке до Ленинградского вокзала. Часть поездов пропустят несколько остановок между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом.

"При движении из Москвы с 10:30 до 14:00 нет движения поездов", – подчеркнули в ведомстве.

При движении в сторону центра пассажирам рекомендовали пользоваться станцией Ховрино, так как через нее можно осуществить пересадку на Замоскворецкую линию Московского метрополитена.

"Изменения в расписании необходимы для обновления станции в Зеленограде, а также подготовки путевой инфраструктуры для запуска МЦД-3", – указано в сообщении.

Ранее пресс-служба МЖД сообщала об изменениях в расписании пригородных поездов Курского, Рижского и Киевского направлений с 16 по 17 июля, они произойдут в связи с переключением станций на цифровую систему управления движением.

На станции Апрелевка и прилегающих перегонах Киевского направления МЖД основные работы будут проведены с 00:30 15 июля до 16:45 16 июля. На участке Селятино – Крекшино поезда будут курсировать в этот период по оставшимся путям.



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