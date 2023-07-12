Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 14 по 16 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в период с 14 по 16 июля с 19:00 до 07:00. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На Савеловском направлении: часть поездов отменена, интервалы движения увеличены: с 19:00 до 22:00 – до получаса, с 22:00 до окончания движения – до 1 часа, после 23:00 в сторону Москвы нет движения поездов, часть поездов следует с отменой остановок на всем Савеловском направлении, некоторые поезда дальнего пригорода следуют от/до Лобни", – говорится в уведомлении.

Кроме того, на Савеловском направлении изменят время отправления последних поездов из Москвы. Они будут отправляться в 00:36.

На Белорусском направлении также отменят часть поездов и изменят время отправления поездов из Москвы – последний будет следовать из столицы в 00:42. Вместе с тем после 20:00 и до полуночи увеличат интервалы между поездами.

Также уточняется, что после 21:00 отменят часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

Как объяснили в Дептрансе, в период "окон" будут проводить работы по развитию инфраструктуры станции Катуар. Для этого на станции будут поочередно закрывать главные пути. Работы проводятся в вечерние и ночные часы, когда пассажиропоток наименьший.

Ранее сообщалось об изменении расписания движения поездов на Ленинградском направлении МЖД. Меры будут действовать с 17 июля до 4 августа.

Часть электропоездов отменят, другие электрички проследуют от или до станций Химки, Грачевская и Сходня. Интервалы движения транспорта до станции Ховрино увеличатся до 20 минут, это коснется и пиковых часов.

Поезда "Аэроэкспресса" в Аэропорт Шереметьево проследуют по измененному графику