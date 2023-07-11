Расписание поездов Курского, Рижского и Киевского направлений МЖД изменится 16–17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание пригородных поездов Курского, Рижского и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 16–17 июля в связи с переключением станций на цифровую систему управления движением. От этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"В предстоящие выходные изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского и Киевского направлений МЖД в связи с проведением работ по переключению станций Апрелевка будущего МЦД-4 и Каланчевская МЦД-2 и МЦД-4 на микропроцессорную систему управления движения поездов", – отмечается в сообщении.

В МЖД добавили, что благодаря изменению графика специалисты смогут обеспечить управление интервальным движением и увеличить пропускную способность станций.

На станции Апрелевка и прилегающих перегонах Киевского направления МЖД основные работы будут проведены с 00:30 15 июля до 16:45 16 июля. На участке Селятино – Крекшино поезда будут курсировать в этот период по оставшимся путям. В связи с работами несколько электричек выведут из расписания, у некоторых поездов сократят маршрут, также изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

На станции Каланчевская технологическое окно назначили с 05:00 до 20:00 16 июля. В это время специалисты переключат четвертый главный путь на станции и перегоне до Курского вокзала на "цифру".

В период работ от станции Москва-Пассажирская-Курская до Рижской организуют движение электричек по одному пути в реверсивном режиме. Из-за этого график значительно изменится.

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