Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 10–15 июля

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Расписание поездов Казанского направления изменится с 10 по 15 июля из-за проведения работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, необходимых в том числе для запуска МЦД-3. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Отмечается, что часть электричек отменят. Изменится количество остановок на маршруте. А у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия.

Работы пройдут с 04:40 10 июля до 04:40 15 июля. В это время специалисты перенесут часть третьего главного пути. Он пройдет над строящимся поворотным тоннелем, который обеспечит МЦД-3 соединение Казанского и Ленинградского направлений МЖД.

Кроме того, в указанное время будет уложен почти километр главного пути Митьковской ветки, начнется переключение на микропроцессорную систему управления станции Митьково, пройдет реконструкция контактной сети на некоторых участках Казанского направления. На станции Ипподром между тем начнутся работы по удлинению платформ, а на станции Виноградово пройдет замена стрелочных переводов.

Ранее сообщалось, что с 03:00 8 июля до 03:30 10 июля расписание электричек изменится на обоих направлениях МЦД-1. Это связано с проведением дорожных работ, из-за чего будет закрыт путь "на Москву" на участке от Савеловской до Бескудникова.

