Расписание поездов изменится на западном радиусе будущего МЦД-4 17–19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится в ночные часы с 17 по 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что корректировки коснутся временного промежутка с 21:00 до 05:20. В это время интервалы движения увеличатся до двух часов, часть поездов отменят, а у последних рейсов изменится время отправления.

Кроме того, на участке Толстопальцево – Нара не будет движения в сторону Москвы: поезда проследуют от и до Лесного городка и Солнечной. В сторону Калуги составы будут ходить от и до Нары.

"В это время будут готовиться к запуску D4: модернизировать систему управления движением на всем направлении", – пояснили в Дептрансе.

Ранее сообщалось об изменениях в расписании на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. С 05:00 до 18:00 16 июля интервалы движения будут увеличены до одного часа, часть поездов отменят.

