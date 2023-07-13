Расписание поездов изменится 16 июля на Курском и Рижском направлениях D2

Фото: Москва24/Михаил Сипко

Расписание движения пригородный поездов будет изменено в воскресенье, 16 июля, с 05:00 до 18:00 на Курском и Рижском направлениях D2. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Отмечается, что на центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения между поездами увеличат до одного часа, некоторые поезда будут отменены.

Интервалы движения транспорта увеличатся до 30 минут на Курском направлении, большинство поездов отменят, другая часть электричек проследует от или до станций Царицыно, Перервы и Курского вокзала, добавили в ведомстве.

В свою очередь, на Рижском направлении также будут отменены многие маршруты, интервалы движения в это воскресенье будут увеличены до 40 минут, а часть электропоездов проследует от или до станции Стрешнево.

В момент перерывов между поездами, путь в сторону станции Нахабино, на участке от Рижской до Курской, будет закрыт, подчеркнули в Дептрансе.

"Это нужно для модернизации инфраструктуры в границах станции Площадь трех вокзалов. Работы пройдут в выходной день, когда пассажиропоток наименьший", – объяснили в департаменте.

Дептранс призвал пассажиров сверяться с расписанием в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и в приложении на сайте перевозчика. В ведомстве призвали планировать все поездки заранее.

Ранее пресс-служба МЖД сообщала об изменениях в расписании электричек Казанского, Белорусского, Савеловского и Ярославского направлений. Так, на перегонах Москва – Перово, Люберцы – Быково, Раменское – Бронницы Казанского направления, а также на станции Раменское специалисты усилят систему энергообеспечения для обеспечения тактового курсирования поездов МЦД-3.

В рамках развития инфраструктуры для МЦД-4 на станции Москва-Товарная-Смоленская Белорусского направления 14–16 июля железнодорожники уложат два стрелочных перевода. На станции Катуар Савеловского направления 14–17 июля специалисты заменят два стрелочных перевода. Другие работы будут вестись до 23 июля.



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