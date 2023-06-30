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30 июня, 22:45

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ЦОДД изменит скорость движения автомобилей на 11 московских магистралях

ЦОДД изменит скорость движения автомобилей на 11 московских магистралях

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ЦОДД изменит скорость движения автомобилей на 11 московских магистралях. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

На двух магистралях скорость снизят с 80 до 60 километров в час. Это проспект Маршала Жукова – от МКАД до Северо-Западного тоннеля, и Ленинградское шоссе – от Ленинградского проспекта до моста Победы.

Есть улицы, на которых потолок скорости, наоборот, повысят. Например, на участке Минской улицы можно будет увеличить скорость до 60 километров в час. В Дептрансе отметили, что изменения вносятся для безопасного и комфортного движения машин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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