"Мой район. Обратная связь": капремонт доходного дома Бари завершат в этом году

В этом году завершат капитальный ремонт и реставрацию доходного дома Бари. В первую очередь специалисты приведут в порядок фасад, отремонтируют подъезды и обновят все инженерные системы и подвал.

В порядок также приведут крыши, а именно заменят обрешетку, верхние стропила и кровельное покрытие. Специалисты тщательно изучают архивные материалы, эскизы.

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