Сто поликлиник введут в Москве после реконструкции в ближайший месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владмиимр Новиков

Еще 100 реконструируемых поликлиник введут в эксплуатацию в Москве в ближайший месяц. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе заседания "Здоровые города: вчера, сегодня, завтра" конгресса Urban Health на Московском урбанистическом форуме.

"Благодаря тому, что команда Петра Павловича (Бирюкова; заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства. – Прим. ред.) не спит вообще и в ближайшие полтора месяца не будет спать, мы введем еще в ближайший месяц 100 поликлиник", – сказала вице-мэр.

Она напомнила, что в рамках программы реконструкции поликлиник в столице привели в порядок уже 100 медучреждений. По ее словам, сейчас в городе строится или ремонтируется порядка двух миллионов медицинских мощностей.

В ближайшие два года, уверена Ракова, в Москве будет создана абсолютно иная амбулаторная среда.

Ранее Сергей Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник. Она охватит еще 140 медучреждений. Таким образом, по итогам реализации программы в городе в порядок будет приведена 341 поликлиника.



Собянин рассказал о реконструкции в Москве 140 поликлиник