Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве начинается второй этап модернизации системы оказания экстренной медицинской помощи, в рамках которого обновят приемные отделения уже существующих больниц. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что первый этап процесса модернизации включает строительство шести флагманских центров при главных городских стационарах. Два из них – при НИИ имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева – уже принимают пациентов. Среднее время осмотра там теперь составляет 13–25 минут. Еще четыре центра заработают в ближайшее время.

"Уже сегодня, не дожидаясь завершения этой работы (первого этапа. – Прим. ред.), мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц", – написал мэр.

В рамках второго этапа в 11 больницах города пройдет полная реконструкция приемных отделений. Среди них:



ГКБ имени Кончаловского;

ГКБ № 13;

ГКБ № 24;

ГКБ № 29 имени Баумана;

ГКБ имени Жадкевича;

ГКБ имени Иноземцева;

ДГКБ имени Башляевой;

Морозовская больница;

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии;

ДГКБ имени Филатова;

ДГКБ № 9 имени Сперанского.

ММКЦ "Коммунарка";

ГКБ имени Юдина;

ГКБ № 67 имени Ворохобова;

ГКБ имени Ерамишанцева;

ГКБ имени Давыдовского;

ГКБ № 31 имени Савельевой.

Также работы пройдут в нескольких медучреждениях, которые недавно построили или где уже был ремонт. Создавать с нуля инфраструктуру для оказания экстренной помощи там не потребуется. В числе таких больниц:Обновленные приемные отделения больниц, отметил градоначальник, оснастят удобной навигацией, комфортными зонами ожидания и местами для общения с врачами. Также там внедрят систему "Триаж", которая позволит быстро и эффективно распределять потоки пациентов. В некоторых приемных отделениях появятся операционные и противошоковые палаты.

Пациентам больниц не потребуется самостоятельно ходить по кабинетам врачей – все осмотры будут проводиться у кровати. А немедицинские вопросы можно будет решить со специальными социальными координаторами. Также в больницах будут работать психологи.

"В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит порядка 85% случаев оказания экстренной медицинской помощи, что станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей", – подытожил мэр.

Ранее Сергей Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник. Она охватит еще 140 медучреждений. Таким образом, по итогам реализации программы в городе в порядок будет приведена 341 поликлиника.



Собянин рассказал о реконструкции в Москве 140 поликлиник