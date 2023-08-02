08:37Общество
Собянин рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве
Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"
В Москве начинается второй этап модернизации системы оказания экстренной медицинской помощи, в рамках которого обновят приемные отделения уже существующих больниц. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
Он напомнил, что первый этап процесса модернизации включает строительство шести флагманских центров при главных городских стационарах. Два из них – при НИИ имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева – уже принимают пациентов. Среднее время осмотра там теперь составляет 13–25 минут. Еще четыре центра заработают в ближайшее время.
"Уже сегодня, не дожидаясь завершения этой работы (первого этапа. – Прим. ред.), мы начинаем второй этап модернизации экстренной помощи – трансформацию приемных отделений городских стационаров, работа которых будет организована по тем же принципам, что и в новых флагманах городских больниц", – написал мэр.
В рамках второго этапа в 11 больницах города пройдет полная реконструкция приемных отделений. Среди них:
- ГКБ имени Кончаловского;
- ГКБ № 13;
- ГКБ № 24;
- ГКБ № 29 имени Баумана;
- ГКБ имени Жадкевича;
- ГКБ имени Иноземцева;
- ДГКБ имени Башляевой;
- Морозовская больница;
- НИИ неотложной детской хирургии и травматологии;
- ДГКБ имени Филатова;
- ДГКБ № 9 имени Сперанского.
Также работы пройдут в нескольких медучреждениях, которые недавно построили или где уже был ремонт. Создавать с нуля инфраструктуру для оказания экстренной помощи там не потребуется. В числе таких больниц:
- ММКЦ "Коммунарка";
- ГКБ имени Юдина;
- ГКБ № 67 имени Ворохобова;
- ГКБ имени Ерамишанцева;
- ГКБ имени Давыдовского;
- ГКБ № 31 имени Савельевой.
Обновленные приемные отделения больниц, отметил градоначальник, оснастят удобной навигацией, комфортными зонами ожидания и местами для общения с врачами. Также там внедрят систему "Триаж", которая позволит быстро и эффективно распределять потоки пациентов. В некоторых приемных отделениях появятся операционные и противошоковые палаты.
Пациентам больниц не потребуется самостоятельно ходить по кабинетам врачей – все осмотры будут проводиться у кровати. А немедицинские вопросы можно будет решить со специальными социальными координаторами. Также в больницах будут работать психологи.
"В результате строительства флагманских центров и трансформации существующих приемных отделений новый стандарт охватит порядка 85% случаев оказания экстренной медицинской помощи, что станет важнейшим шагом в повышении качества лечения москвичей", – подытожил мэр.
Ранее Сергей Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник. Она охватит еще 140 медучреждений. Таким образом, по итогам реализации программы в городе в порядок будет приведена 341 поликлиника.
Собянин рассказал о реконструкции в Москве 140 поликлиник
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