Конгресс Urban Health пройдет в рамках Московского урбанфорума 2 и 3 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Конгресс Urban Health пройдет в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) 2 и 3 августа на площадке в Гостином дворе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Деловая программа включает в себя множество панельных дискуссий по тематическим направлениям, среди них – "Инфраструктура и строительство", "Здоровье и ЗОЖ", "Экология", "Активное долголетие", – говорится в сообщении.

За два дня на площадке выступят более 150 экспертов в области здоровья и медицины. Гостям расскажут о трансформации столичной медицины, "зеленом" девелопменте, здоровой транспортной инфраструктуре, а также о том, как оставаться активным после 50 лет.

До этого сообщалось, что гости площадки форума в Гостином Дворе смогут увидеть оцифрованные картины известных российских живописцев. Персонажи картин, воссозданные в дополненной реальности, расскажут зрителям, при каких обстоятельствах были созданы произведения искусства и что вдохновляло авторов при их написании.



Московский урбанистический форум будет посвящен городу и перспективам его развития