Благотворительный маркет с участием НКО откроют на площадке МУФ в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благотворительный маркет с участием столичных некоммерческих организаций (НКО) будет открыт в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Соответствующая информация появилась на официальном сайте форума.

Как отметила глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, желающие смогут приобрести изделия ручной работы воспитанников НКО. Она отметила, что, например, фонд "Дети Марии" учит детей-сирот лепке из пластилина, рисованию, ткачеству и другим видам творчества.

"Благотворительные организации – участники форума с помощью собственной продукции или продукции с символикой своего бренда смогут расширить аудиторию, повысить лояльность доноров и получить дополнительные средства на помощь подопечным. Это необязательно вещи с символикой, но всегда с идеей", – добавила Драгунова.

По ее словам, все деньги, полученные от продажи вещей, будут направлены на поддержку подопечных НКО. Это могут быть дети, пожилые граждане, многодетные семьи и животные.

С 7 по 10 сентября изделия будут представлены на маркете.

НКО, которые заботятся о животных, подготовили одежду для собак, игрушки, полезные лакомства и брендированные ошейники. Площадки фондов будут работать следующим образом:

"Котодетки" – 4 и 5 августа;

"Динго" – с 10 по 12 августа;

"Ника" – с 13 по 16 августа;

"Догоникота" – 20 августа.

Ранее стало известно, что на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" организуют специальную программу для детей. Так, на площадке "Мой район" юные гости форума смогут построить город в интерактивной песочнице, принять участие в подвижных играх, попробовать себя в управлении мини-экскаваторами.

МУФ пройдет с 1 августа по 10 сентября. Сообщалось, что в рамках форума в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Каждый день на трех сценах с утра до вечера будут проходить выступления оркестров, джазовых коллективов и кавер-групп, красочные шоу, диджей-сеты и многое другое.

Также на сайте МУФ появилась специальная страница "Лужников". Там можно найти актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места.



Московский урбанистический форум будет посвящен городу и перспективам его развития