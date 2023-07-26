Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские власти приняли решение реконструировать еще 140 городских поликлиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Буквально недавно на встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели. <...> В течение двух лет мы полностью обновим амбулаторный фонд Москвы", – заявил он.

По его словам, больницы получат новое оборудование. Кроме того, будет выстроена новая логистика, добавил мэр.

Собянин напомнил, что к настоящему моменту в Москве отремонтировали 100 поликлиник. При этом, по словам столичного градоначальника, в ближайшие два месяца будут введены в строй еще 100 медучреждений.

Поликлиника является частью жизни москвичей, особенно старшего поколения, подчеркнул Собянин.

Главный врач городской поликлиники № 6 Инга Кокарева, в свою очередь, доложила мэру об открытии филиала № 4 7 августа после реконструкции. Филиал размещается в четырехэтажном здании на улице Немчинова. Реконструкцию начали в сентябре 2022 года.

Как следует из материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы, в ходе первого этапа программы в 2020–2023 годы планируется реконструировать 201 здание поликлиник. После второго этапа в сумме будет отремонтировано 341 здание.

Также отмечается, что в 2011–2023 годах была построена 71 новая поликлиника. При этом в ближайшие три года будет возведено еще около 20 зданий.

Ранее Собянин заявил, что в конце этого года стартует второй этап модернизации московских поликлиник.

По его словам, процесс проектирования начнется уже в этом году, а приступить ко второй очереди реконструкции планируется в конце 2023 года. Он также выразил уверенность в успехе инициативы.

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