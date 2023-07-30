Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый российский аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Для развития импортозамещения и поддержки столичных предприятий в ОЭЗ "Технополис Москва" создан фармацевтический кластер. Его участником является компания "Оксикор", которая планирует локализовать новое производство мембранного оксигенатора на площадке "Печатники", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что запуск производства первой очереди аппаратов начнется в сентябре 2023 года, второй – в январе 2024 года. Первый этап предполагает производство 10 тысяч аппаратов. Планируется, что выпуск увеличится до 50 тысяч приборов в год.

Заммэра уточнил, что компания обеспечит медучреждения в России на 100% отечественным устройством.

На mos.ru добавили, что оксигенатор необходим для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислого газа при кардиохирургических операций, а также при тяжелых пневмониях, развитии острой сердечной и дыхательной недостаточности. Данный аппарат показал высокую эффективность и востребованность во время коронавирусной пандемии. В настоящее время на российском рынке представлены аппараты иностранных производителей.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что компания "Оксикор" арендовала более 426 "квадратов" производства в декабре прошлого года.

"В рамках проекта уже было инвестировано около 80 миллионов рублей и создано 22 рабочих места", – заявил Овчинский.

По словам гендиректора особой экономической зоны Геннадия Дегтева, медицинские предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" по объему реализованной продукции являются флагманами. В первом квартале этого года такие предприятия получили выручка на 8,4 миллиарда рублей. Этот показатель в шесть раз выше, чем в 2022 году, и в 23 раза больше, чем в 2021 году.

Дегтев подчеркнул, что значимый рост произошел благодаря открытию новых производств, увеличению существующих мощностей, высокого спроса на отечественные медизделия и фармпродукцию.

Уникальной первого российского оксигенатора заключается в собственном ноу-хау производителя по склеиванию мембраны устройства. Через нее в кровь пациента поступает кислород.

Устройство уже прошло клинические исследования. В настоящее время идет регистрация аппарата в российском госреестре медизделий и организаций (ИП), которые производят и изготавливают медицинские изделия.

Гендиректор предприятия Наталия Онуприенко рассказала, что проект такого устройства задумали еще в 2020 году, когда был разгар коронавирусной пандемии, так как до нее процедуры по искусственному насыщению крови кислородом проводили редко, чаще всего новорожденным для купирования тяжелой дыхательной недостаточности.

Онуприенко отметила, что в пандемию практика использования аппарата сильно расширилась. Кроме того увеличился интерес к нему со стороны Минздрава России. После вывода устройства на российский рынок основными заказчиками станут больничные стационары.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник" была актуализирована для защиты против новых разновидностей COVID-19 и в настоящий момент проходит клинические испытания.

До этого в России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей 6–11 лет. Отмечается, что препарат имеет определенные противопоказания.

В частности, прививку не стоит делать тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов. Также воздержаться следует имеющим тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Вакцина не рассчитана на детей до 6 лет.

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