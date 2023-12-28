Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 07:45

Город

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле обновили в Филевском Парке

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле обновили в Филевском Парке

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В Филевском Парке завершился капремонт дома в неоклассическом стиле 1953 года постройки. Здание находится по адресу 2-я Филевская улица, 7, корпус 7.

Мастера привели в порядок его фасад и заменили инженерные системы. Кроме того, расчистили и промыли стены, а затем нанесли на места намокания антигрибковый состав. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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