"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле обновили в Филевском Парке

В Филевском Парке завершился капремонт дома в неоклассическом стиле 1953 года постройки. Здание находится по адресу 2-я Филевская улица, 7, корпус 7.

Мастера привели в порядок его фасад и заменили инженерные системы. Кроме того, расчистили и промыли стены, а затем нанесли на места намокания антигрибковый состав. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".