Более 1,1 тыс московских дворов благоустроили на деньги от платных парковок в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1 100 столичных дворов благоустроили на средства от платных парковок в 2023 году, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, каждый год деньги от оплаты уличных парковок авансом направляют в разные районы города, включая те, где их нет. Все средства направлены на благоустройство территорий вокруг домов и развитие инфраструктуры, подчеркнул он.

На портале "Активный гражданин" москвичи сами выбирают, что нужно обновить в первую очередь. Также жители могут обратиться к муниципальным депутатам с предложениями по благоустройству.

"Подробнее о том, что было улучшено в районах, можно узнать на сайтах управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок", – говорится в сообщении ведомства.

Ликсутов добавил, что в начале 2023 года в районы столицы направили 9,8 миллиарда рублей. На эти деньги обновили детские и спортивные площадки, провели озеленение дворов, а также обустроили парковочные карманы, тротуары и многое другое.

Ранее сообщалось, что с начала запуска проекта "Активный гражданин" прошло более 2,7 тысячи голосований по вопросам благоустройства дворов. Москвичи высказали свое мнение более 3,8 миллиона раз.

В этом году благоустроили территорию площадью более 300 гектаров. В 125 районах и пяти поселениях Москвы установили около 200 детских и спортивных площадок с современным безопасным покрытием. Еще во дворах поменяли газоны, клумбы, дорожки, а также поставили новые скамейки и урны.

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