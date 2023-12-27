27 декабря, 17:27Город
Более 1,1 тыс московских дворов благоустроили на деньги от платных парковок в 2023 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 1 100 столичных дворов благоустроили на средства от платных парковок в 2023 году, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, каждый год деньги от оплаты уличных парковок авансом направляют в разные районы города, включая те, где их нет. Все средства направлены на благоустройство территорий вокруг домов и развитие инфраструктуры, подчеркнул он.
На портале "Активный гражданин" москвичи сами выбирают, что нужно обновить в первую очередь. Также жители могут обратиться к муниципальным депутатам с предложениями по благоустройству.
"Подробнее о том, что было улучшено в районах, можно узнать на сайтах управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок", – говорится в сообщении ведомства.
Ликсутов добавил, что в начале 2023 года в районы столицы направили 9,8 миллиарда рублей. На эти деньги обновили детские и спортивные площадки, провели озеленение дворов, а также обустроили парковочные карманы, тротуары и многое другое.
Ранее сообщалось, что с начала запуска проекта "Активный гражданин" прошло более 2,7 тысячи голосований по вопросам благоустройства дворов. Москвичи высказали свое мнение более 3,8 миллиона раз.
В этом году благоустроили территорию площадью более 300 гектаров. В 125 районах и пяти поселениях Москвы установили около 200 детских и спортивных площадок с современным безопасным покрытием. Еще во дворах поменяли газоны, клумбы, дорожки, а также поставили новые скамейки и урны.
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