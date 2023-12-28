Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 13:00

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"День в московском зоопарке": ночной мир

"День в московском зоопарке": ночной мир

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Программа "Зоо24" рассказывает о животных из вольеров Московского зоопарка. В этом выпуске – животные из павильона "Ночной мир". Они родом из разных концов света и активны по ночам: кинкажу, бинтуронг, нильский крылан, ушастый еж.

Почему крыланов называют летучими собаками, а кинкажу – медовыми медведями? Зачем ежам большие уши, а бинтуронгу – большой хвост? Об этом – в новом выпуске программы "День в московском зоопарке".

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