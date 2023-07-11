Хозяин кота из Шатуры рассказал, почему животное заперлось в квартире

В подмосковной Шатуре кот случайно заперся в квартире, из-за чего хозяева не могли в нее попасть. На место пришлось вызывать спасателей, чтобы помочь семье зайти домой. Все это время из окна за происходящим внимательно наблюдал рыжий виновник "происшествия". Рассказываем подробности.



Проснулся звездой

Фото: vk.com/Типичная Шатура (ТШ)/Григорий Тарасов

В понедельник, 10 июля, в подмосковной Шатуре семья с ребенком после возвращения с дачи не смогла попасть к себе в квартиру. Виновником случившегося стал их кот, который в отсутствии хозяев находился там один. "Сижу на улице, не могу попасть домой, из-за того что мой рыжий кот закрыл щеколду у меня на двери. Живу я на четвертом этаже", – рассказал в соцсетях владелец питомца Григорий Тарасов.

Мужчине пришлось обратиться за помощью к спасателям, которые прибыли на место и открыли хозяевам квартиру.





Владимир Ремизов заместитель начальника пожарно-спасательной части № 286 Спасатели, оценив ситуацию, решили проникнуть в квартиру на четвертом этаже через лоджию с помощью автолестницы. Из окна за происходящим внимательно наблюдал любимец семьи – рыжий кот. Старший смены Руслан Кулаев поднялся по лестнице наверх, аккуратно открыл балконную дверь и впустил хозяев домой.

После инцидента хозяин кота рассказал, что семья никогда надолго не оставляла питомца в одиночестве. В этот раз они отсутствовали меньше суток. По словам Тарасовa, раньше животное уже прыгало на дверную ручку из-за тоски по домочадцам, сообщает "Газета.ру".

"У нас на двери есть щеколда "барашек". Открывается и закрывается лишь изнутри. Кот, когда я ухожу надолго, очень скучает и, со слов жены, постоянно прыгает на ручку. Видимо, лапой зацепил как-то. Раньше только ручку двери открывал, когда она не закрыта на замок", – объяснил мужчина.

Тарасов уточнил, что семья уже забрала любимца с собой на дачу. Сделать это раньше не было возможности, поскольку домочадцы сами до конца не перебрались за город. Хозяин признался, что после выходки питомца "чуть не убил" его, но зато на следующий день усатый "звездой проснулся".



"Коту – рыбов, пожалеть и простить"

Фото: vk.com/Типичная Шатура (ТШ)/Григорий Тарасов

Пользователи соцсетей, обсуждая "бунт" кота, предположили, что животное решило отомстить. "Котик обиделся", "Котика не взяли на дачу, вот он решил не пускать в квартиру", – пишут одни.

"Они наконец-то поняли, что живут в его квартире", – шутят другие.

Комментаторы также рассказывают о похожих случаях со своими питомцами: "Кот задвижкой закрыл дверь. Пришлось вызывать пожарных. Помогли. После этого контролировали, чтобы задвижка была затянута".





из комментария пользователей в соцсетях У меня кот уже два раза запирал жену на балконе. Залезает на подоконник и лапой поворачивает ручку балконной двери вниз. Пришлось переставлять ручку, чтобы закрывалась вверх. Неудобно самим, но зато с гарантией что не закроет теперь.

Кроме того, пользователи советуют хозяевам усатого порадоваться, что кот не продал квартиру, пока их не было дома. "В наше время никому нельзя доверять", – иронизируют они.

Вместе с тем комментаторы просят дать "коту рыбов, пожалеть и простить". Хозяину также рекомендуют уделять больше внимания питомцу, поскольку те страдают из-за недостатка любви и идут на "крайние меры".

