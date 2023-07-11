Подмосковные спасатели помогли хозяевам попасть в квартиру, в которой заперся кот

Фото: телеграм-канал "Это Москва"

Семье из подмосковной Шатуры помогли попасть в квартиру, в которой случайно заперся кот. Об этом сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса".

Отмечается, что накануне в "Систему 112" обратился местный житель, который вместе с женой и сыном вернулся с дачи. Он не смог открыть ключом входную дверь: питомец изнутри закрылся на щеколду.

Прибывшие на место спасатели решили проникнуть в квартиру с помощью автолестницы через лоджию. Старший смены, попав в лоджию, вошел в квартиру через балконную дверь, а затем впустил хозяев.

"Из окна за происходящим внимательно наблюдал любимец семьи – рыжий кот. Старший смены Руслан Кулаев поднялся <...> и впустил хозяев домой, которые поблагодарили специалистов за помощь и профессиональную работу", – говорится в сообщении.

Ранее в поселке Сертолово Ленинградской области пожарные спасли кошку, которая выпрыгнула из окна квартиры и от страха забралась на дерево на уровень шестого этажа. В итоге животное провело на дереве 12 часов.

