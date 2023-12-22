Кабмин утвердил эксперименты по маркировке кормов и лекарств для животных в 2024 году

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Правительство РФ утвердило проведение экспериментов по маркировке кормов и лекарств для животных, а также растительного масла. Они состоятся с 25 декабря этого года по 31 августа 2024 года, сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В эксперименте будут участвовать производители товаров, импортеры, организации оптовой и розничной торговли. Участниками мероприятий можно стать добровольно.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что нельзя сказать однозначно, какой корм лучше подходит для собаки – натуральное питание или готовый корм. Однако подобрать рацион, полностью соответствующий потребностям питомца, будет легче с помощью магазинного корма.

Кинолог подчеркнул, что у обоих типов питания есть свои плюсы и минусы. Однако в любом случае при составлении рациона важно учитывать индивидуальные потребности собаки.

До этого кинолог напомнил, что для здоровья и долголетия собаке нужны сбалансированное питание, хорошие условия жизни и правильный уход. Он призвал не кормить питомца со стола и внимательно следить за тем, чтобы корм содержал все необходимые полезные элементы.

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