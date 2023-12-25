Участники голосования за имя для детеныша панды смогут выиграть призы

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Акция "Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка" стартовала в проекте "Активный гражданин". Среди участников голосования разыграют 500 призов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Выиграть можно будет комплекты одежды из эксклюзивной линейки, посвященной этому животному. Победителей выберут случайным образом в течение суток после завершения голосования, им придут уведомления и письма на электронную почту.

Забрать полученный приз можно будет в павильонах "Миллион призов". Они находятся на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Сейчас в акции поучаствовали уже свыше 340 тысяч человек. Сейчас лидируют имена Катюша, Мо Мо и Маша.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Москве в конце августа 2023 года. Позже ее передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.

В начале октября панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать.

Участникам "Активного гражданина" предложили выбрать имя для детеныша. Среди них есть русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо, Цзин Дин, Бай Хоа, Хон Син и другие.