Оценку репродуктивного здоровья включили в диспансеризацию в 2024 году

Диспансеризация в 2024 году пройдет по новым правилам. Москвичи, которые переболели коронавирусом, смогут пройти углубленный осмотр. У мужчин и женщин врачи оценят репродуктивное здоровье. Работники имеют право для прохождения осмотра специалистов использовать один рабочий день раз в три года.

Обследование проводят бесплатно в поликлинике, по месту работы или учебы, а также в павильонах "Здоровая Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.