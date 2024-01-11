Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 08:00

Общество

Оценку репродуктивного здоровья включили в диспансеризацию в 2024 году

Оценку репродуктивного здоровья включили в диспансеризацию в 2024 году

Москва запустила ряд ключевых проектов в области здравоохранения с начала 2024 года

"Мой район. Новости": новые проекты в здравоохранении вступили в силу в столице

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Столичный регион присоединится к эксперименту по наблюдению за пациентами с диабетом

Новости часа: Собянин продлил диспансерное наблюдение жителей с сердечной недостаточностью

Диспансеризация в 2024 году пройдет по новым правилам. Москвичи, которые переболели коронавирусом, смогут пройти углубленный осмотр. У мужчин и женщин врачи оценят репродуктивное здоровье. Работники имеют право для прохождения осмотра специалистов использовать один рабочий день раз в три года.

Обследование проводят бесплатно в поликлинике, по месту работы или учебы, а также в павильонах "Здоровая Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика