Около 5 тыс детей с диабетом получили сенсоры и датчики для измерения глюкозы в крови

В Москве почти пять тысяч детей с диабетом первого типа бесплатно получили необходимые сенсоры и датчики для отслеживания уровня глюкозы. Данные за 2023 год привела заммэра столицы Анастасия Ракова.

Город снабжает пациентов и их родителей медицинскими изделиями, которые позволяют быстро реагировать на изменение уровня сахара в крови, а значит, предотвращать ухудшение самочувствия.

Чтобы получить сенсоры и датчики, нужно обратиться к эндокринологу в своей поликлинике. Устройства выдают бесплатно в аптеках департамента здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.