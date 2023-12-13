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13 декабря, 12:15

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Около 5 тыс детей с диабетом получили сенсоры и датчики для измерения глюкозы в крови

Около 5 тыс детей с диабетом получили сенсоры и датчики для измерения глюкозы в крови

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В Москве почти пять тысяч детей с диабетом первого типа бесплатно получили необходимые сенсоры и датчики для отслеживания уровня глюкозы. Данные за 2023 год привела заммэра столицы Анастасия Ракова.

Город снабжает пациентов и их родителей медицинскими изделиями, которые позволяют быстро реагировать на изменение уровня сахара в крови, а значит, предотвращать ухудшение самочувствия.

Чтобы получить сенсоры и датчики, нужно обратиться к эндокринологу в своей поликлинике. Устройства выдают бесплатно в аптеках департамента здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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