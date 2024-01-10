Москва запустила ряд ключевых проектов в области здравоохранения с начала 2024 года

С начала 2024 года Москва запустила ряд ключевых проектов в области здравоохранения. Так, вступили в силу новые стандарты для безопасности искусственного интеллекта в медицине. А льготные лекарственные препараты теперь можно получить в ближайшей к дому коммерческой аптеке.

Почти 200 коммерческих аптек в столице отпускают льготные лекарства по рецепту или QR-коду. С 2024 года пилотная программа стала постоянной. Об этом и других новшествах столичной медицины – в эфире телеканала Москва 24.