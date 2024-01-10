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Новости

10 января, 07:30

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Москва запустила ряд ключевых проектов в области здравоохранения с начала 2024 года

Москва запустила ряд ключевых проектов в области здравоохранения с начала 2024 года

"Мой район. Новости": новые проекты в здравоохранении вступили в силу в столице

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С начала 2024 года Москва запустила ряд ключевых проектов в области здравоохранения. Так, вступили в силу новые стандарты для безопасности искусственного интеллекта в медицине. А льготные лекарственные препараты теперь можно получить в ближайшей к дому коммерческой аптеке.

Почти 200 коммерческих аптек в столице отпускают льготные лекарства по рецепту или QR-коду. С 2024 года пилотная программа стала постоянной. Об этом и других новшествах столичной медицины – в эфире телеканала Москва 24.

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