Столичный регион присоединится к эксперименту по наблюдению за пациентами с диабетом

Москва и Подмосковье присоединятся к эксперименту по дистанционному наблюдению за пациентами с гипертонией и диабетом. Как пишут "Ведомости", жителям столичного региона раздадут специальные приборы – тонометры и глюкометры. Текущие сведения с них будут поступать к лечащему врачу.

Специалист сможет на расстоянии оценить состояние пациента и оперативно скорректировать лечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.