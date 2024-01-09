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Новости

09 января, 07:30

Общество

Столичный регион присоединится к эксперименту по наблюдению за пациентами с диабетом

Столичный регион присоединится к эксперименту по наблюдению за пациентами с диабетом

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Москва и Подмосковье присоединятся к эксперименту по дистанционному наблюдению за пациентами с гипертонией и диабетом. Как пишут "Ведомости", жителям столичного региона раздадут специальные приборы – тонометры и глюкометры. Текущие сведения с них будут поступать к лечащему врачу.

Специалист сможет на расстоянии оценить состояние пациента и оперативно скорректировать лечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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