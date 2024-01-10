Дорожный патруль ЦОДД помог более 100 водителям в столице за прошедшие сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорожный патруль ЦОДД помог свыше 100 столичным водителям за прошедшие сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Во время дежурства дорожный патруль помогал завести замерзшие двигатели, прикрывал тех, кто попал в аварию или сломался, а также буксировал застрявшие в сугробах грузовики. Благодаря работе сотрудников ЦОДД удалось сохранить безопасные и комфортные условия проезда в Москве, говорится в материале ведомства.

Отмечается, что на самых сложных участках МКАД дежурили четыре специально оборудованных грузовика, которые могут отбуксировать фуры с прицепами. Кроме того, экипажи на "КамАЗах" оказывают помощь застрявшим в сугробах водителям большегрузов в три раза быстрее.

Ранее москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Водителям рекомендовали быть осторожными на съездах и подъемах с мостов, а также не отвлекаться на телефон во время поездки.

В среду, 10 января, в столичном регионе ожидаются облачная погода и небольшой снег, а на дорогах – гололедица. Днем температура в Москве составит от -6 до -8 градусов, а в Подмосковье – от -5 до -10 градусов.

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды