Москвичам рассказали о погоде 10 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 10 января, в столице и области ожидаются облачная погода и небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, а в области – от -5 до -10 градусов.

Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 748 миллиметров ртутного столба.

Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин ранее сообщил, что в ближайшие дни в городе выпадет от 4 до 8 сантиметров снега. По его словам, погода будет определяться влиянием прохождения на западе атмосферных фронтов, которые принесут кратковременное потепление.

Из-за ветра, снегопада и гололедицы в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности до вечера 11 января.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 10 января