В Москве благоустроили территорию возле станции метро "Аэропорт Внуково"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Территорию возле станции метро "Аэропорт Внуково" благоустроили. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность новой станции, объяснил заммэра Петр Бирюков. По его информации, в зону работ включили Вокзальную площадь, участок Центральной улицы, а также 1-ю и 2-ю Рейсовые улицы.

Он уточнил, что специалисты создали удобные маршруты к метрополитену, аэропорту. Также они организовали комфортную пересадку между разными видами транспорта, разбили 14 тысяч квадратных метров газона.

В ведомстве добавили, что рабочие убрали воздушные провода под землю, обустроили широкие тротуары, сделав два пандуса в местах перепада рельефа для маломобильных граждан и пассажиров с багажом. Кроме того, была проложена дополнительная система водостока, обновлено 54,5 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части.

Отмечается, что специалисты установили более 110 современных фонарей, свыше 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, оборудовали пешеходные переходы почти 20 опорами контрастного освещения.

Кроме того, они установили восемь навигационных стел и почти 40 лавочек, разместили примерно 50 велопарковок, поставили четыре новых остановочных павильона, уже существующий перенесли на более удобное место.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили работы по благоустройству территории возле станции четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) Поклонная, которая была открыта в сентябре 2023 года.

В рамках благоустройства обновили почти 19,7 тысячи "квадратов" асфальта на тротуарах и свыше 34,4 тысячи квадратных метров на проезжей части.

До этого было завершено благоустройство возле городского вокзала Окружная. В зону работ вошли Локомотивный и Нововладыкинский проезды.

Благоустройство территории рядом со станцией МЦД Поклонная завершилось в Москве