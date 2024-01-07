В Росавиации заявили об отсутствии самолетов Boeing 737 MAX 9 в парке российских компаний

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Российские авиакомпании не имеют в своем парке самолетов Boeing 737 MAX 9, сообщили в Росавиации, пишет РИА Новости.

Вечером 5 января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета вылетел фрагмент фюзеляжа, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Из-за разгерметизации и экстренной посадки эксплуатацию некоторых самолетов приостановили в США.

Такое решение было принято местным федеральным управлением гражданской авиации. Ограничение распространяется примерно на 171 самолет. Аналогичное решение после летного происшествия было принято и европейским агентством безопасности полетов.

Национальный совет США по безопасности на транспорте попросил граждан помочь найти дверь аварийного выхода самолета Boeing, которая оторвалась во время полета. Специалисты выяснили, что это был несчастный случай, и всем повезло, что на двух ближайших к дверям сидениях никого не было.

По данным зарубежных СМИ, фрагмент лайнера представлял собой панель, которая закрывает дополнительный аварийный выход.

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