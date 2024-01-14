Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей и гостей столицы попросили пользоваться общественным транспортом из-за снегопада, который прогнозируется в ближайшие дни. Соответствующее обращение к гражданам появилось в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – уточняется в публикации.

Автомобилистам напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды. Так, водителей попросили не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров.

Патруль ЦОДД продолжает следить за ситуацией на столичных дорогах.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что высота снежного покрова в Москве может вырасти на 5–8 сантиметров на следующей неделе. По его словам, в столице выпадет от 17 до 22 миллиметров осадков, что составит 30–40% месячной нормы. Самыми снежными станут 18 и 19 января, уточнил синоптик.

До этого стало известно, что 15 января в Москву придет потепление. В ночь на понедельник ожидаются 20-градусные морозы, однако днем температура воздуха поднимется до минус 16 градусов, а к вечеру – до минус 13 градусов.



Москвичам рассказали, когда ожидать потепления