Почти 3,5 млн маршрутов построили в приложении "Метро Москвы" в новогодние праздники

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В период новогодних праздников пользователи приложения "Метро Москвы" построили в нем почти 3,5 миллиона маршрутов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы сделали приложение "Метро Москвы" максимально удобным и полезным для пассажиров. Я всем рекомендую им пользоваться", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пользователям приложения доступны 18 специальных фильтров, благодаря которым можно узнать места для зарядки техники и расположение киосков по продаже кофе. Более того, в приложении можно онлайн пополнять "Тройку", приобретать билеты на междугородние автобусы, узнавать время в пути до станций и получать другую информацию.

Всего же со старта работы приложения "Метро Москвы" маршруты в нем построили почти 550 миллионов раз.

Ранее стало известно, что аудитория приложения "Московский транспорт" превысила 800 тысяч человек. В 2023 году разработчики обновили его дизайн и добавили новые функции. Самым популярным запросом стала информация о времени прибытия поездов.



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