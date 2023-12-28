Отчеты о работе транспорта Москвы будут доступны для пассажиров до 1 февраля 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Персонализированные отчеты о работе городского транспорта Москвы будут доступны для пассажиров до 1 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, людям интересно знать, как изменился транспорт для них в тех местах, где они живут или работают. В связи с этим было решено сделать персонализированный отчет для пассажиров, указал он. Чтобы посмотреть изменения городского транспорта, добавил Ликсутов, нужно ввести данные "Тройки" или авторизоваться через личный кабинет приложения "Метро Москвы".

В Дептрансе отметили, что идея запуска такой платформы принадлежит Общественной палате Москвы. Благодаря проекту москвичи смогут узнать, сколько появилось остановок и маршрутов городского транспорта, число парковочных мест, станций метро и многое другое.

Ранее сообщалось, что на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) запустили новогодние поезда. Так, по D3 курсирует украшенная "Иволга 3.0", а на D4 – ЭП2ДМ.

В вагонах появились наклейки сказочных персонажей и еловые гирлянды. В Дептрансе уточнили, что украшенные поезда будут курсировать по маршрутам до конца новогодних праздников.

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