В Москве оборот сферы услуг населению вырос на 10,5% в прошлом году

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Оборот столичной сферы услуг населению вырос на 10,5% в прошлом году. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов, отметив, что рост наблюдается во многих сегментах.

"Выручка сферы культуры и спорта в 2023 году увеличилась на 17% – до 115,2 миллиарда рублей. Этому способствовало открытие новых и реконструкция уже существующих спортивно-досуговых объектов, восстановление туризма, в первую очередь внутреннего, которое сказалось на посещаемости мероприятий", – подчеркнул он.

Что касается электронных сервисов, в прошлом году они заработали на 15% больше, чем в 2022 году – 211,8 миллиарда рублей. Это подтверждают данные столичного департамента экономической политики.

В свою очередь, гостиничный бизнес увеличил объемы продаж почти на 14% – до 128,6 миллиарда рублей, а оборот услуг коммерческого образования вырос почти на 10% – до 243,3 миллиарда рублей. При этом в отрасли бытовых услуг прирост составил 8% – выручка увеличилась до 204,1 миллиарда рублей.

Кроме того, бизнес в Москве может рассчитывать на меры поддержки. Так, в столице реализуется программа льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год". Информационную помощь предпринимателям всегда готовы оказать специалисты Центра поддержки экономики.

Ранее сообщалось, что столичное предприятие по производству косметики для волос и кожи, а также бытовой химии выпустило свыше 3 миллионов единиц продукции за 2023 год. Компания Baze Professional смогла увеличить объемы благодаря расширению своего ассортимента. В прошлом году она стала изготовлять гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, средства для мытья посуды и другие товары.



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