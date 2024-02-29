Московские предприниматели представят свои товары на Всемирном фестивале молодежи

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои товары во время Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Международная ярмарка будет проходить с 3 по 5 марта с 11:00 до 20:00 на территории Дворца спорта "Большой", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Делегация из 18 московских предпринимателей представят авторские ювелирные украшения и бижутерию, обувь и аксессуары из кожи, молодежную одежду и сувениры, а также уходовую и декоративную косметику.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома отметила, что предприниматели из Москвы смогут показать свою продукцию не только жителям из всех регионов РФ, но и людям из множества стран.

"Все товары были придуманы и созданы молодыми столичными предпринимателями, которые являются участниками проекта "Сделано в Москве". Кроме того, фестиваль – большая и интересная площадка для обмена опытом, а также формирования бизнес-среды и выгодных партнерств", – добавила она.

К примеру, гости фестиваля смогут увидеть и приобрести авторские аксессуары московского предпринимателя Дарьи Храмовой, термохромные футболки Андрея Колосова, сумки-конструкторы производителя Юлии Фортуны.

Все эти предприниматели присоединились к проекту "Сделано в Москве" в 2023 году. За это время они уже успели поучаствовать в различных выставках и фестивалях, а также получить онлайн-поддержку.

Также в рамках фестиваля 4 марта с 14:30 до 16:00 проект "Сделано в Москве" проведет ток-шоу, на котором предприниматели обсудят тему влияния трендов на модную индустрию столицы, расскажут истории создания своих брендов и проведут различные интерактивы.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае для развития международного молодежного сотрудничества. Всего в нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, культуры, науки, спорта, бизнеса и прочем. Организатором фестиваля выступает Федеральное агентство по делам молодежи.

На мероприятия отправились 450 московских волонтеров. Они будут встречать и размещать иностранных участников и гостей фестиваля, а также помогать им ориентироваться в павильонах и зонах питания.

Всего в московскую делегацию фестиваля вошли 700 молодых горожан: представители молодежных проектов, некоммерческих организаций и общественных движений. Также на площадке будет работать павильон "Москва – молодежная столица России".

Ранее сообщалось, что с 2 по 21 марта в Москве пройдет фестиваль "Восемь женщин", посвященный женщинам-режиссерам. Открытие фестиваля состоится в Белом зале Центрального дома кинематографистов по адресу улица Васильевская, 13.

До этого заммэра Наталья Сергунина рассказала, что волонтеры Москвы с начала работы выставки-форума "Россия" провели почти 90 тысяч смен. Они координируют участников мероприятия, сопровождают гостей, помогают в пресс-центре и выполняют множество других функций.

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