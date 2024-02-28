Кинофестиваль в честь женщин-режиссеров пройдет в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 2 по 21 марта в Москве пройдет фестиваль "Восемь женщин", посвященный женщинам-режиссерам. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Открытие фестиваля состоится в Белом зале Центрального дома кинематографистов по адресу улица Васильевская, 13. Его организаторы ставят целью привлечь внимание общественности к творчеству женщин-кинодеятелей и познакомить всех заинтересованных с их картинами.

"Кинофестиваль "Восемь женщин" включает в себя конкурсную программу игровых полнометражных и короткометражных, документальных и анимационных российских фильмов, созданных женщинами-режиссерами. По восемь работ в каждой категории", – говорится в сообщении.

Авторы картин, которые одержат победу в номинациях, получат призы. Зрители, посетившие мероприятие, смогут поучаствовать в творческих встречах с режиссерами.

Между тем с 19 по 26 апреля в городе организуют Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Он пройдет в киноцентре "Октябрь". Ежегодно на ММКФ проходят показы более 200 фильмов в 10 столичных кинотеатрах.

